Protégez vos informations personnelles

Avec DossierFacile, plus de papiers d'identité éparpillés dans la nature !

Vos documents sont recouverts de filigranes pour vous protéger contre la fraude de propriétaires peu scrupuleux.

Vous pouvez paramétrer l'ouverture de votre lien dossier : vous pouvez le supprimer à tout moment !