Montez un dossier de location en béton pour trouver le logement de vos rêves

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de qualité pour mettre toutes les chances de votre côté.

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Transmettez aux propriétaires un dossier clair, complet et cohérent pour maximiser vos chances.

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Après une batterie de tests par nos opérateurs, votre dossier est labellisé par l'État.

Constituez votre dossier de location en trois étapes

  1. Je télécharge mes pièces

    DossierFacile vous demande les pièces nécessaires et rien que celles-là !

    • Pièce d'identité
    • Justificatif de situation d'hébergement
    • Justificatif de situation professionnelle
    • Avis d'imposition
    • Justificatif de ressources

  2. DossierFacile valide mon dossier

    Nos agents vérifient votre dossier et vous aident à le corriger si besoin.

  3. Mon dossier est prêt à être envoyé

    Votre dossier sécurisé sous forme de lien URL ou au format PDF est prêt à être envoyé aux propriétaires et aux agences.

Comment préparer mon dossier de locationMonter mon dossier de location

Protégez vos informations personnelles

Avec DossierFacile, plus de papiers d'identité éparpillés dans la nature !
Vos documents sont recouverts de filigranes pour vous protéger contre la fraude de propriétaires peu scrupuleux.

Vous pouvez paramétrer l'ouverture de votre lien dossier : vous pouvez le supprimer à tout moment !

Déjà 116000 Dossiers labellisés grâce à DossierFacile

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Le dossier de Karim s'est tout de suite démarqué : c'était le seul dossier reçu complet !

Joseph, propriétaire à Nantes

Simple, efficace et pratique : ça m'a fait gagner beaucoup de temps dans ma recherche d'appartement.

Caroline, étudiante

Je ne réussissais jamais à visiter un appartement avec mon dossier étranger. Avec DossierFacile, j'ai enfin eu plus de visites !

Irina, étudiante en Erasmus

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