DossierFacile en articles
- 2 millions de comptes créés sur DossierFacile : une nouvelle étape majeure !
DossierFacile franchit un cap symbolique avec plus de 2 millions de comptes créés. Une confiance renouvelée dans le service public et une adoption accélérée qui démontrent l'efficacité d'une startup d'État au service de l'intérêt général.
13 juin 2025
- Étudiant étranger et recherche de logement : guide pratique
Guide pratique pour les étudiants étrangers à la recherche d'un logement en France : conseils, démarches, solutions pour le garant, prévention des arnaques et aides au logement. Simplifiez vos démarches avec DossierFacile.
12 mai 2025
- Dossier de location : Comment éviter les arnaques à la location : guide complet pour les propriétaires ?
La location d'un bien immobilier est une excellente manière de générer des revenus, mais elle comporte aussi certains risques, notamment celui des arnaques. Faux locataires, faux paiements, ou encore escroqueries sur les plateformes de location en ligne
10 avril 2025
- Dossier de location : Comment monter son dossier de location en tant qu'auto-entrepreneur ?
Être auto-entrepreneur est une aventure excitante, mais cela peut parfois rendre certaines démarches, comme louer un logement, un peu plus complexes.
17 février 2025
- Dossier de location : Comment choisir son garant et les documents à fournir pour votre dossier locatif
Guide complet sur les documents à fournir pour le garant de votre dossier de location. Découvrez les justificatifs nécessaires pour constituer un dossier locataire solide avec garant, que ce soit pour une personne physique, Visale ou une entreprise.
24 décembre 2024
- Guide étape par étape pour trouver un appartement idéal
Trouver un appartement idéal n'est pas facile. Il faut chercher, comparer, visiter, négocier... Heureusement, nous avons créé un guide étape par étape pour vous simplifier la vie. Quel que soit votre profil, vous y trouverez des conseils utiles, des astuces et des exemples. Suivez le guide !
27 septembre 2024
- [Propriétaires] Comment détecter une fausse fiche de paie ?
Dans le monde de l'immobilier locatif, la vérification des fiches de paie est une étape cruciale pour les propriétaires et les agences immobilières afin d'évaluer la solvabilité des locataires potentiels. Cependant, avec l'augmentation des tentatives de fraude, la détection des fausses fiches de paie est devenue une compétence essentielle pour assurer des locations transparentes. Dans cet article, nous allons explorer des techniques pour repérer les signes de potentielles falsifications.
19 Avril 2024
- DossierFacile.fr devient enfin DossierFacile.logement.gouv.fr !
DossierFacile est donc enfin accessible depuis l’URL DossierFacile.logement.gouv.fr, une adresse qui reflète mieux notre mission de service public
11 Octobre 2023
- Le Guide Complet des Aides pour les Étudiant·e·s en Recherche de Logements en France
La recherche d'un logement constitue l'une des étapes cruciales de votre parcours universitaire. Chez DossierFacile, nous en avons conscience et nous sommes dévoués à vous faciliter cette démarche. Voici un guide exhaustif des aides publiques (État, collectivités, autres organismes publics) disponibles en France pour t’accompagner dans ta quête de logement.
21 Septembre 2023
- DossierFacile lance FiligraneFacile, le service permettant d’ajouter un filigrane à n’importe quel document !
Logement, travail, assurance... Nous envoyons tous les jours des documents personnels dans la nature, sans les protéger. Tombés entre de mauvaises mains, ces documents peuvent servir à usurper notre identité, et on a vite fait de se retrouver avec des crédits dans tous les sens qu'on n’a jamais contractés.
10 Août 2023
- Tout ce que vous devez savoir avant de quitter votre logement
Déménager, c’est souvent le parcours du combattant, entre les recherches de logement, la résiliation du bail, les démarches administratives… Alors pour éviter le stress et les déconvenues, nous vous avons préparé un petit récapitulatif des étapes, pour ne rien oublier. Suivez le guide !
31 Mai 2023
- Un garant ? Qui ? Comment ? Pourquoi ?
Dans la constitution d’un dossier de location, le choix d’un garant fait souvent figure de passage obligé. Qui peut se porter garant ? Qu’est-ce qu’une garantie de loyer impayé ? Comment faire pour l’intégrer à son dossier de location ? Découvrez nos réponses à toutes vos questions.
9 Mai 2023
- Que vérifier lors de la visite d'un logement ?
Lorsque vous voulez emménager dans un nouveau logement, il y a de nombreuses choses à vérifier lors de la visite d’un bien. Au premier coup d'œil, le bien à louer peut sembler parfait, cependant il est important de prêter attention aux points suivants...
25 Avril 2023
- Passoires thermiques : top départ du gel des loyers
Depuis le 24 août 2022, les propriétaires bailleurs de logements classés F et G (consommation énergétique comprise entre 331 et 420 kWh/m²/an pour les F, et au-dessus pour les G) communément appelés « passoires énergétiques », sont désormais obligés de réaliser des travaux s’ils veulent augmenter les loyers à la signature d’un nouveau bail, lors du renouvellement du bail ou dans le cadre d’une révision annuelle même prévue au contrat...
5 janvier 2023
- DossierFacile engagé dans la protection de vos données personnelles
Une « donnée personnelle » désigne « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ». Par exemple :
- un nom et prénom
- un identifiant (numéro client, numéro de téléphone...)
- une caractéristique (sexe, âge, revenu, état de santé...)
24 octobre 2022
- L’usurpation d’identité en France : comment la prévenir et comment agir ?
L’usurpation d’identité consiste à utiliser, sans votre accord, des informations permettant de vous identifier. Il peut s'agir, par exemple, de vos nom et prénom, de votre adresse électronique, ou encore de photographies. C’est un problème qui touche plusieurs centaines de milliers de Français chaque année pour un total de 474 millions d’euros extorqués...
1 Juin 2022
- Au secours, mon ascenseur est en panne ! Les droits du locataire en copropriété
Vous vivez au 6e étage de l’immeuble et l’ascenseur est en panne depuis plusieurs mois ? Petit rappel : la vie en copropriété réunit plusieurs types d'intervenants : les occupants, propriétaires ou locataires, le conseil syndical, composé de copropriétaires et le syndic, chargé d'assurer la bonne gestion de l'ensemble.
14 Avril 2022
- La caution locative : changements en vue pour 2022
La caution est une personne ou un organisme qui s'engage par écrit, à travers un acte de cautionnement, à payer votre loyer si vous ne le faites pas. Il s’agit le plus souvent d’un parent ou d’un proche. Si la caution ne rembourse pas les dettes locatives...
14 Mars 2022
- Quand les journalistes parlent de DossierFacile
Constituer son dossier de location est une étape indispensable pour trouver le logement de ses rêves et pourtant c’est un parcours semé d’embûches ! DossierFacile est le service public numérique gratuit et indispensable pour constituer et partager sereinement son dossier. En pleine croissance, le service a fait l’objet de nombreux articles. Revue de presse.
14 Février 2022
- Le loyer : tout ce qu’il faut savoir quand on est locataire ou bailleur
Le montant du loyer d'un logement, qu’il soit loué vide ou meublé, est en principe fixé librement par le propriétaire.
Toutefois, les communes situées en zone tendue sont soumises à l'encadrement des loyers. Dans ces villes, le loyer est plafonné lors de la mise en location du logement (cas d'un nouveau locataire) et lors du renouvellement du bail (cas du même locataire).
29 Novembre 2021
- Comment justifier son domicile
Dans un article précédent, nous avons vu les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier de location, mais l’une d’entre elles est plus compliquée à fournir car elle varie d’un candidat l’autre : le justificatif de domicile. On peut distinguer quatre cas « classiques » mais il en existe en fait bien plus… Chez DossierFacile, nous vous faisons la promesse que quelle que soit votre situation, nous vous aiderons à aller au bout !
02 Juin 2021
- Tout comprendre à la vie en colocation
Devant la hausse des loyers, de nombreux locataires choisissent aujourd'hui de partager un logement afin de diviser le coût de la location. Pour le bailleur, la colocation permet de louer plus facilement un grand logement et de bénéficier d’une solidarité entre les locataires.
Que ce soit entre amis, en famille ou bien avec des inconnus, la colocation obéit toutefois à de nombreuses règles que nous allons vous présenter.
03 Mai 2021
- DossierFacile fait peau neuve
Afin de mieux répondre aux besoins de nos locataires et propriétaires, le service DossierFacile fait peau neuve avec un nouveau site ! Un parcours utilisateur plus simple, un design plus recherché, une visualisation plus claire… Le tout pour un service toujours plus efficace ! On est très fiers de vous présenter le nouveau DossierFacile ! Notre objectif ? Faciliter le téléchargement de vos pièces justificatives : un gain de temps pour vous, pour nous, et pour votre futur propriétaire !
06 Avril 2021
- 5 conseils pour trouver l’appartement de ses rêves en région parisienne (ou ailleurs…)
Trouver l’appartement de ses rêves à Paris ou en région parisienne est un vrai défi : la capitale est pleine de charme, et par conséquent... très attractive. De plus en plus de personnes souhaitent s’installer à Paris, et l’offre y est rare, rendant difficile la recherche d’un appartement à louer (ou même à acheter). Dans cet article, les équipes de DossierFacile te livrent leurs cinq conseils pour trouver l’appartement parisien de vos rêves.
30 Mars 2021
- 5 astuces pour booster votre dossier de location
En pleine crise sanitaire, il est encore plus difficile que d’habitude de trouver un logement de location. Pour se distinguer des autres, un seul moyen : constituer un dossier de location clair, cohérent et complet. En effet, c’est par le dossier de location que le propriétaire prend connaissance des informations qui vous sont relatives. C’est le seul moyen pour lui de comparer les différents candidats. Alors voici 5 astuces pour booster votre dossier de location.
25 Mars 2021
- Pourquoi Dossier Facile est-il gratuit ?
Dossier facile est une start-up qui propose une solution simple et gratuite pour remettre la confiance au cœur du processus de location : un dossier labélisé, propre et clair, transmis sous la forme efficace d’un lien numérique. Cependant, efficacité et gratuité vont rarement de pair. Alors pourquoi votre dossier de location est-il gratuit ?
21 Juillet 2020
- Constituer votre Dossier Facile
Dans un contexte de pénurie de logements, le dossier de location est devenu un facteur démarquant. Mais comment constituer un dossier de location qui regroupe tous les documents nécessaires sans tomber dans le désordre d’un pdf de cinquante pages ? Existe-t-il un outil facile et gratuit ?
12 Décembre 2019
- Quelles pièces justificatives fournir pour mon dossier de location ?
A cause de l’augmentation de la demande immobilière, il devient de plus en plus difficile de trouver un bon appartement à louer. Dans cette recherche, le dossier est un facteur démarquant. Comment constituer mon dossier de location ? Que peut demander le propriétaire ? Bien que la loi encadre ces pratiques, un grand flou règne encore souvent autour des éléments qu’il faut fournir pour avoir un dossier de location complet, clair et cohérent.
14 Novembre 2019
- Créez votre dossier de location en ligne avec DossierFacile
Votre dossier locatif numérique certifié par l'État, anciennement Locatio
Grâce à DossierFacile, ex-Locatio, vous pouvez monter facilement et gratuitement votre dossier de location en ligne.
21 mars 2019