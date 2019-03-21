A cause de l’augmentation de la demande immobilière, il devient de plus en plus difficile de trouver un bon appartement à louer. Dans cette recherche, le dossier est un facteur démarquant. Comment constituer mon dossier de location ? Que peut demander le propriétaire ? Bien que la loi encadre ces pratiques, un grand flou règne encore souvent autour des éléments qu’il faut fournir pour avoir un dossier de location complet, clair et cohérent.

14 Novembre 2019