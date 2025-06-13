2 millions de comptes créés sur DossierFacile : une nouvelle étape majeure !

Une confiance renouvelée dans le service public

DossierFacile franchit aujourd'hui un cap symbolique : plus de 2 millions de locataires ont créé leur compte sur notre plateforme publique dédiée à simplifier l'accès au logement depuis la création du service en 2018.

C'est une immense fierté, mais surtout la preuve d'une confiance croissante envers un service 100 % gratuit, sécurisé et inclusif. Cette étape marque à la fois une réussite numérique et une avancée concrète pour faciliter l'accès au logement pour toutes et tous.

Une adoption de plus en plus rapide

Depuis sa création, DossierFacile connaît une croissance continue et accélérée, portée par un seul objectif : rendre la recherche de logement plus fluide et plus juste.

2 000 000 de comptes créés atteints 4,7 fois plus rapidement que le premier million.

atteints 4,7 fois plus rapidement que le premier million. La création de comptes s'est accélérée de 370 % ces dernières années.

Chaque semaine, des milliers de dossiers sont finalisés, avec un taux de satisfaction élevé et une efficacité prouvée :

Avec DossierFacile, les utilisateurs augmentent de 24 % leurs chances d'obtenir une visite.

Pourquoi DossierFacile séduit autant ?

Parce qu'il casse un cercle vicieux. Depuis le début, notre mission est claire : simplifier, sécuriser et rassurer les locataires dans leur parcours locatif. Dans les zones tendues, locataires et propriétaires font face à des difficultés réelles :

Les premiers peinent à obtenir des réponses malgré des dizaines de candidatures,

Les seconds reçoivent des centaines de messages, souvent incomplets ou illisibles.

DossierFacile devient un véritable atout numérique pour trouver un logement plus sereinement grâce à des fonctionnalités clés comme :

La vérification humaine des pièces justificatives,

des pièces justificatives, La génération d'un lien sécurisé à partager,

à partager, Un dossier filigrané fiable et clair pour faciliter la relation de confiance avec les bailleurs.

Et c'est gratuit, pour tous.

Un succès collectif

Ce cap des 2 millions n'aurait jamais été atteint sans l'implication de toutes les parties prenantes. Ce succès est aussi celui :

Des équipes de DossierFacile , passionnées et engagées,

, passionnées et engagées, De nos partenaires (plateformes, agences de location, collectivités, bailleurs),

(plateformes, agences de location, collectivités, bailleurs), Du ministère du Logement, de la Direction Générale de l'Aménagement du Logement et de la Nature (DGALN), de la Direction interministérielle du Numérique (DINUM) et de l'écosystème beta.gouv.fr qui ont permis de faire émerger et grandir ce service public numérique.

C'est la démonstration qu'une startup d'État peut relever de vrais défis de société, en gardant l'intérêt général comme seul moteur.

Et demain ? Objectif : aller plus loin

Ce cap des 2 millions est un moment fort, mais ce n'est qu'une étape. Notre ambition reste la même : faciliter l'accès au logement pour toutes et tous.

Plus d'inclusion : rendre DossierFacile accessible à chaque profil, sans exception.

: rendre DossierFacile accessible à chaque profil, sans exception. Plus de simplicité : continuer à améliorer l'expérience utilisateur.

: continuer à améliorer l'expérience utilisateur. Plus de synergies : avec les acteurs du logement et les collectivités.

Nous continuerons à évoluer avec vous, pour vous, dans une logique d'écoute et de co-construction.

Merci pour votre confiance

2 millions de comptes, c'est autant de parcours, de projets de vie, de moments de transition.

Et c'est aussi une formidable motivation pour continuer à construire un service utile, humain et juste.

Ensemble, faisons du logement un droit réellement accessible.

🔗 Rejoignez DossierFacile et partagez l'info autour de vous !