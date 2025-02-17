Guide complet : Constituer votre dossier locatif en tant qu'auto-entrepreneur

Être auto-entrepreneur est une aventure excitante, mais cela peut parfois rendre certaines démarches, comme louer un logement, un peu plus complexes.

En effet, en tant qu'auto-entrepreneur, la constitution d'un dossier de location peut sembler être un défi de taille. Les bailleurs exigent des pièces justificatives spécifiques pour évaluer la solvabilité et la stabilité financière des candidats.

Néanmoins avec les bonnes informations et une préparation adéquate, le processus peut être fluide. Dans ce guide pratique , nous allons détailler les pièces justificatives requises afin de vous aider à monter votre dossier de location en tant qu'auto-entrepreneur tout en rassurant les propriétaires.

Le décret n° 2015-1437 du 5 novembre 2015 a fixé la liste des pièces à fournir par un candidat locataire et son éventuel garant :

🆔 Pièce d'Identité

L'une des premières pièces que les bailleurs exigent est une pièce d'identité valide. Vous pouvez fournir l'une des options suivantes :

Carte d’identité française ou étrangère (recto verso).

Passeport (pages 2 et 3).

Permis de conduire.

Carte de séjour temporaire ou de résident.

Carte de ressortissant UE/EEE.

Document France Identité.

Assurez-vous de fournir une copie claire et lisible de la pièce choisie.

🏠 Justificatif de domicile (moins de 3 mois)

La preuve de votre lieu de résidence est tout aussi cruciale. Vous pouvez utiliser l'un des documents suivants, datant de moins de 3 mois :

3 dernières quittances ou une attestation de bon paiement des loyers (si vous êtes locataire).

Attestation sur l’honneur de l’hébergeant, signée et datée, que vous résidez à son domicile (si vous êtes hébergé).

Attestation d’élection de domicile.

Dernier avis de taxe foncière, titre de propriété ou attestation notariale (si vous êtes propriétaire).

Reçus Airbnb acceptés.

🧑‍🏫 Justificatif d’activité professionnelle

En tant qu'auto-entrepreneur, vous pouvez prouver votre activité professionnelle avec l'un des documents suivants, datant de moins de 3 mois :

Extrait de situation au répertoire SIRENE.

Extrait K ou Kbis.

Certificat d’inscription au SIRENE.

Attestation d’affiliation à l’URSSAF.

🪙 Justificatif des ressources

Certains propriétaires peuvent être inquiets de la stabilité financière des auto-entrepreneurs. Pour rassurer les propriétaires sur votre capacité à payer le loyer chaque mois, montrez que vos revenus sont réguliers en fournissant l’un des documents suivants, datant de moins de 3 mois:

Relevé de situation de l'URSSAF.

Attestation de chiffre d'affaire ou de ressources d’un expert-comptable.

Attestation de déclaration de chiffre d’affaire de l'URSSAF (mensuelle ou trimestrielle).

Attestation fiscale de l’URSSAF.

Factures représentatives des 3 derniers mois, ce document peut être fourni dans le cas d'un début d'activité.

📑 Avis d’imposition

Les bailleurs exigent souvent un avis d’imposition pour évaluer vos obligations fiscales. Vous pouvez fournir :

Avis d’imposition français sur les revenus (téléchargeable sur impots.gouv.fr).

Avis d’imposition étranger, à condition que les parties les plus importantes soient traduites.

Pour simplifier et sécuriser le processus de constitution de votre dossier de location en tant qu'auto-entrepreneur, vous pouvez envisager d'utiliser DossierFacile, la plateforme de l'État qui s'adapte à votre situation grâce à une vérification minutieuse de vos documents par des opérateurs spécialisés.

Bénéficiez d'une validation rapide sous 24h et d'un filigrane assurant la fiabilité de vos pièces. Optez pour DossierFacile, pour obtenir un dossier complet, conforme et renforcer votre crédibilité auprès des propriétaires, simplifiant ainsi le processus de location.

💡 Conseils supplémentaires

Préparez une lettre de présentation : Expliquez votre activité d'auto-entrepreneur dans une lettre de présentation. Précisez le type d'activité que vous exercez, depuis combien de temps vous êtes en activité, et tout autre détail pertinent qui pourrait rassurer le propriétaire quant à votre stabilité financière.

: Expliquez votre activité d'auto-entrepreneur dans une lettre de présentation. Précisez le type d'activité que vous exercez, depuis combien de temps vous êtes en activité, et tout autre détail pertinent qui pourrait rassurer le propriétaire quant à votre stabilité financière. Trouvez un garant : Si votre activité d’auto-entrepreneur n’en est qu’à ses débuts, il est possible que votre dossier personnel ne suffise pas. Vous devez alors miser un maximum sur le dossier de vos garants. Dans tous les cas, assurez-vous d’avoir réuni toutes les pièces avant de vous lancer dans votre recherche. Il arrive souvent qu’un logement passe sous le nez d’un locataire dont le dossier n’était pas prêt assez vite.

🗝️ Conclusion

La clé du succès pour constituer un dossier de location solide en tant qu'auto-entrepreneur réside dans la préparation minutieuse et la présentation claire de chaque pièce justificative. Assurez-vous de fournir des documents complets et à jour pour renforcer votre candidature. Rendez-vous sur DossierFacile pour constituer votre dossier complet, conforme et cohérent!