Constituer votre DossierFacile

Dans un contexte de pénurie de logements, le dossier est devenu un facteur démarquant. Mais comment constituer un dossier de location qui regroupe tous les documents nécessaires sans tomber dans le désordre d’un pdf de cinquante pages ? Existe-t-il un outil facile et gratuit ?

Toute la difficulté est ici de rester le plus simple possible. Présenter un dossier cohérent et complet de manière claire relève aujourd’hui de l’exploit et peut prendre des heures si l’on s’y prend mal ou que l’on n’est pas un professionnel de l’informatique. Avec DossierFacile, si vous avez déjà tous vos documents, cela peut prendre moins de 5 minutes quelle que soit votre situation.

Pourquoi constituer un Dossier Facile ?

Parce que nous avons déjà fait nos preuves ! Sur quasiment 80 000 locataires qui ont utilisé nos services, 91,2% d’eux se sont déclarés satisfaits !

D’une part, grâce à la clarté, la complétude et la cohérence de votre dossier que garantit le label DossierFacile, vous gagnez 24% de chances que le propriétaire de l’appartement que vous désirez vous réponde.

D’autre part, nous sommes respectueux de vos données. Votre compte est automatiquement supprimé au bout de trois semaines d’inactivité, et toutes vos données avec lui. Vous pouvez aussi supprimer un document à tout bout de champ : nous ne gardons ni ne divulguons rien ! Un accompagnement vous est aussi proposé pour vous aider à ne communiquer que les documents nécessaires aux propriétaires.

Mais ce n’est pas tout ! Votre service est aussi personnalisé ! En effet, l’étude de vos documents n’est pas faite par un robot mais par un être humain. Ce sont nos équipes qui s’attellent à vérifier vos documents et à vous faire des retours adaptés le cas échéant ! Chez DossierFacile, vous n’êtes pas enfermés dans des cases et ne sortez jamais des clous ! Quelle que soit votre situation, nous nous engageons à toujours trouver une solution pour vous aider à constituer votre dossier.

Est-ce gratuit ?

Assurément ! DossierFacile est entièrement gratuit ! Voir là-dessus notre article : Pourquoi DossierFacile est-il gratuit ?

Comment constituer un Dossier Facile ?

Pour constituer votre DossierFacile, vous devrez d’abord vous inscrire en rentrant votre nom, votre prénom, votre adresse-mail et un mot de passe pour protéger l’accès à vos documents.

Ensuite, après avoir choisi si vous louez seul, en colocation ou en couple, vous devrez indiquer votre situation professionnelle et votre salaire

Tour à tour, vous rentrerez :

votre pièce d’identité

vos trois dernières quittances de loyer (locataires), un avis de taxes foncières (propriétaires) ou une attestation d’hébergement à titre gratuit

votre contrat de travail

votre avis d’imposition

et vos justificatifs de ressource des trois derniers mois.

Recommencez les mêmes opérations pour votre garant si vous en avez un, cochez la case de prévention des risques pour production de faux et c’est bon !

Nous vérifions ensuite rapidement vos pièces (moins de 24h) et, si tout est bon, nous validons votre dossier. Vous recevez alors un lien vers votre dossier « 3C » (Complet, Clair et Cohérent) que vous pouvez dès lors envoyer à votre futur propriétaire.