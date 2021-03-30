Trouver l’appartement de ses rêves à Paris ou en région parisienne est un vrai défi : la capitale est pleine de charme, et par conséquent... très attractive. De plus en plus de personnes souhaitent s’installer à Paris, et l’offre y est rare, rendant difficile la recherche d’un appartement à louer (ou même à acheter). Dans cet article, les équipes de DossierFacile te livrent leurs cinq conseils pour trouver l’appartement parisien de tes rêves.

1. Bien connaître le marché locatif parisien

En région parisienne, la demande d’appartements surpasse largement l’offre. Il est donc presque nécessaire de devenir un expert des bons plans et autres astuces pour trouver l’appartement qui te convient.

Il est notamment important d’avoir une idée précise des prix pratiqués sur le marché : quel prix pour quel quartier ? quel est mon budget ? Cela permet dès le début de cibler les bonnes annonces, en connaissant votre pouvoir de location. À partir d’un budget réaliste, vous serez en mesure de définir une fourchette par rapport à tes critères de choix. Arbitre entre localisation et budget, et détermine précisément le type d’appartement que vous cherchez ! C’est la première étape vers le succès.

2. Avoir un dossier complet et à jour

Constituer un dossier de location clair, complet et cohérent, c’est la clé du succès. En effet, la compétition est rude : vous êtes souvent nombreux à visiter les mêmes appartements et à soumettre vos dossiers aux mêmes propriétaires. Mettez toutes les chances de votre côté et distinguez vous avec un dossier bien à jour. Des documents conformes, récents, et de bonne qualité feront la différence auprès de votre futur propriétaire.

DossierFacile, service numérique gratuit du Ministère de la Transition Écologique, vous aide justement dans cette démarche en vérifiant votre dossier de location. Celui-ci est ensuite labellisé par l’État, ce qui rassure les propriétaires ! N’hésitez plus, rejoignez la communauté !

3. Faire usage de son réseau immédiat

Des amis qui déménagent ? Des collègues experts en la matière ? Un grand-oncle fraîchement propriétaire ? N’hésitez pas à les mettre à contribution ! C’est souvent par eux que vous obtiendrez les meilleures astuces. Une simple information, dans un couloir ou à la machine à café, peut vous ouvrir de nombreuses portes, et vous conduire à l’appartement idéal. D’autant que connaître son propriétaire est un réel avantage : avec une relation basée sur la confiance, tout est plus facile.

4. Utiliser les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux simplifient grandement les démarches, et ouvrent de nouvelles opportunités dans la recherche d’un logement. Un statut ou un post Facebook peuvent vous permettre d’être mis en relation avec un propriétaire ou un locataire qui quitte son appartement. N’hésitez pas non plus à rejoindre des groupes de discussion formés pour aider à la recherche d’un logement (exemple : “Plan appart Paris” sur Facebook). Les bons plans y circulent, que ce soient des commentaires utiles ou même parfois des offres très intéressantes.

Autrement dit, réalisez une veille quotidienne afin de suivre les opportunités et de ne pas passer à côté d’une offre en or.

5. Être disponible et réactif

Une chose est sûre : vous ne serez pas le seul à être intéressé par un appartement “pépite” à Paris. Il faut donc être extrêmement réactif dans votre réponse. Prenez contact avec le propriétaire au plus vite, et tenez votre dossier prêt. Grâce à DossierFacile, vous pouvez notamment envoyer en un clic votre dossier à l’agence ou au propriétaire. Premier arrivé, premier servi !

N’oubliez pas d’activer des alertes mails en fonction de vos recherches, pour ne pas passer à côté de la perle rare. Quoiqu’il arrive, pour trouver un appartement, il faut être motivé et persévérant. Ne vous découragez pas, vous allez trouver !

Et bien sûr, ces conseils valent pour toutes les grandes villes où la demande est forte : Lyon, Nantes, Bordeaux...