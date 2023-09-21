Le Guide Complet des Aides pour les Étudiant·e·s en Recherche de Logements en France

La recherche d'un logement constitue l'une des étapes cruciales de votre parcours universitaire. Chez DossierFacile, nous en avons conscience et nous sommes dévoués à vous faciliter cette démarche. Voici un guide exhaustif des aides publiques (État, collectivités, autres organismes publics) disponibles en France pour t’accompagner dans ta quête de logement.

1. Les Aides Financières

a. Aides au Logement

L'État français propose diverses aides pour soulager le coût du logement. L'Aide Personnalisée au Logement (APL) : pour en bénéficier, vous devez être locataire, sous-locataire, ou résident dans un foyer d'hébergement conventionné. Vos ressources et celles de votre foyer doivent respecter certaines limites fixées par la réglementation en vigueur. Le montant de l'APL dépend de plusieurs facteurs, notamment la taille de votre logement, votre loyer, vos ressources, et la localisation géographique de votre logement. Plus le loyer est élevé, plus l'aide peut être importante.

L' Allocation de Logement Social (ALS) est une autre option pour les étudiants en recherche de logement, ses conditions d'obtention sont similaires à celles de l'APL. Vous devez être locataire, sous-locataire, ou résident dans un foyer conventionné. Vos ressources et celles de votre foyer doivent respecter les plafonds fixés. Tout comme l'APL, le montant de l'ALS dépend de plusieurs facteurs, notamment la taille du logement, le loyer, les revenus, et la localisation géographique du logement.

L' Allocation de Logement Familial (ALF) : elle est destinée à soutenir financièrement les locataires, dont les étudiants. Elle s'adresse principalement aux familles, mais certains étudiants peuvent également y prétendre, en fonction de leur situation. Cette aide est destinée aux personnes ayant des enfants à charge. Si vous êtes un étudiant avec des enfants, vous pourrez être éligible sous certaines conditions. Comme pour l'APL et l'ALS, les ressources et la situation du logement jouent un rôle essentiel. Le montant de l'ALF varie en fonction des ressources du foyer, du nombre d'enfants à charge, du loyer, et de la localisation géographique, ici encore.

2. Les Aides Sociales et Bourses

a. Bourses sur Critères Sociaux (BCS)

Attribuées par le CROUS, ces bourses dépendent des revenus du foyer fiscal. Elles sont destinées à soutenir financièrement les étudiants en situation précaire.

Pour pouvoir prétendre à une BCS, il est impératif de remplir les conditions fixées par le CROUS. Cela inclut généralement des plafonds de ressources à ne pas dépasser et la nécessité de déposer un Dossier Social Étudiant (DSE).

Le montant de la bourse varie en fonction des ressources du foyer, de la situation familiale de l'étudiant et du niveau d'études. Il peut couvrir diverses dépenses, telles que le loyer, les frais de scolarité ou encore les livres.

Il est important de noter que les BCS doivent être renouvelés chaque année. Le maintien de l'éligibilité dépend de la situation financière de l'étudiant et de sa progression dans ses études.

b. Aides au Logement Étudiant

Le CROUS propose des aides spécifiques, telles que les Aides au Logement Étudiant (ALE). Ces aides sont déterminées en fonction de ta situation financière et peuvent significativement contribuer à votre budget. Ces aides sont destinées aux étudiants locataires et sont déterminées en fonction de leur situation financière. Les ressources du foyer et la taille du logement sont prises en compte.

Le montant de l'ALE dépend de plusieurs facteurs, cette aide est versée directement à l'étudiant, ce qui lui permet de couvrir une partie du loyer.

c. Fonds de Solidarité Logement (FSL)

Ce dispositif d'aide financière, géré par les départements, vise à prévenir les expulsions et à favoriser l'accès à un logement décent. C’est une importante bouée de sauvetage pour les étudiants en difficulté financière, en particulier ceux qui risquent l'expulsion.

Les critères d'obtention du FSL peuvent varier selon les départements. Ils prennent généralement en compte la situation financière précaire de l'étudiant et les difficultés qu'il rencontre pour maintenir son logement.

Il peut offrir différentes formes d'aides, comme le paiement d'arriérés de loyer, des avances pour le dépôt de garantie, ou encore des aides au règlement de factures d'énergie.

La démarche pour obtenir une aide du FSL implique de contacter les services sociaux de votre département de résidence. Ils vous guideront à travers le processus de demande et évalueront votre éligibilité.

3. Les Aides Locales

a. Dispositifs Locaux d'Accompagnement (DLA)

Certains départements et villes proposent des DLA pour accompagner les étudiants dans leur recherche de logement. Ils offrent des informations, des conseils et parfois des aides financières.

4. Solutions de Colocation et Logements Solidaires :

a. Colocations à Loyer Modéré (CLM)

Certaines structures proposent des colocations à loyer modéré pour favoriser l'accès au logement pour les étudiants. Cela peut être une option intéressante pour réduire les coûts. Ce sont des colocations organisées et gérées par des structures ou des associations. Elles proposent des logements partagés à des loyers inférieurs à ceux du marché privé, souvent grâce à des subventions publiques ou à des partenariats avec des bailleurs sociaux.

Les critères pour accéder à une CLM peuvent varier en fonction de l'organisme gestionnaire. Ils sont généralement liés à la situation financière de chaque colocataire et à l'objectif social de la structure.

Les démarches pour intégrer une CLM varient selon les organismes. Il est essentiel de se renseigner auprès des structures qui proposent ces solutions et de suivre leurs procédures spécifiques.

b. Logements Solidaires

Des associations et organismes mettent en relation des étudiants avec des personnes proposant une chambre chez elles à un prix abordable.

Les logements solidaires sont le fruit de partenariats entre des associations ou des organismes et des particuliers disposant d'une chambre libre. En échange d'un loyer modéré voire symbolique, l'étudiant s'engage à rendre des services à la personne hébergeante (courses, compagnie, petits travaux, etc.).

Les conditions pour accéder à un logement solidaire peuvent varier, mais elles sont généralement basées sur la volonté de l'étudiant de s'engager dans des actions d'entraide.

Pour trouver un logement solidaire, il est recommandé de se tourner vers les associations qui proposent ce type d'offres. Ces structures évalueront les besoins de chacune des parties et mettront en relation les étudiants et les personnes proposant un logement solidaire.

5. Garanties, cautionnements et aide au dossier de location

a. Visale

La garantie Visale (Visa pour le Logement et l'Emploi) est un dispositif qui propose une garantie de loyer gratuite pour les étudiants, à la place d’un garant physique, valable pour la durée du bail et renouvelable. Elle peut vous aider à convaincre les propriétaires. Elle est accordée par Action Logement, qui se porte garant du paiement du loyer en cas de défaillance de l'étudiant. Cela rassure les propriétaires et facilite l'acceptation de votre dossier de location. Visale est accessible aux jeunes de moins de 30 ans et sous certaines conditions. La demande s'effectue en ligne.

b. DossierFacile

DossierFacile est un service public numérique, national et entièrement gratuit. Il vise à simplifier la constitution du dossier de location pour les candidats locataires.

Nous vous guidons pas à pas dans la constitution de votre dossier de location grâce à une liste personnalisée des documents à fournir, en fonction de votre situation et du type de logement visé. Les avantages : gain de temps, assurance que le dossier est complet et conforme aux attentes des propriétaires, et sécurisation des documents.

c. Garantie Loyers Impayés (GLI)

La GLI permet à un organisme tiers de se porter garant pour le paiement du loyer en cas de difficultés. Cette garantie peut rassurer les propriétaires et faciliter la recherche d'un logement pour les étudiants.

Pour en savoir plus sur les GLI ou encore les garants et les garanties en général, n'hésitez pas à consulter notre article sur le sujet.