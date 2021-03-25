En pleine crise sanitaire, il est encore plus difficile que d’habitude de trouver un logement de location. Pour se distinguer des autres, un seul moyen : constituer un dossier de location clair, cohérent et complet. En effet, c’est par le dossier de location que le propriétaire prend connaissance des informations qui vous sont relatives. C’est le seul moyen pour lui de comparer les différents candidats. Alors voici 5 astuces pour booster votre dossier de location.

1. Donner tous les documents obligatoires

Une pièce d’identité recto-verso parmi : carte d'identité française ou étrangère (avec photo), passeport français ou étranger (avec photo), permis de conduire français ou étranger (avec photo), carte de séjour temporaire, carte de résident, carte de ressortissant d'un État membre de l'UE.

carte d'identité française ou étrangère (avec photo), passeport français ou étranger (avec photo), permis de conduire français ou étranger (avec photo), carte de séjour temporaire, carte de résident, carte de ressortissant d'un État membre de l'UE. Un justificatif de domicile parmi : 3 dernières quittances de loyer, attestation sur l'honneur datée et signée de l'hébergeant indiquant que le candidat à la location réside à son domicile à titre gratuit, attestation d'élection de domicile, dernier avis de taxe foncière ou, si nécessaire, titre de propriété de la résidence principale.

3 dernières quittances de loyer, attestation sur l'honneur datée et signée de l'hébergeant indiquant que le candidat à la location réside à son domicile à titre gratuit, attestation d'élection de domicile, dernier avis de taxe foncière ou, si nécessaire, titre de propriété de la résidence principale. Un justificatif d’activité professionnelle : contrat de travail ou de stage ou d'engagement (service civique), attestation de l'employeur, carte d'étudiant recto-verso ou certificat de scolarité pour l'année en cours, copie de la carte professionnelle (profession libérale), copie du certificat d'identification de l'Insee comportant les numéros d'identification (travailleur indépendant), extrait D1 original du registre des métiers de moins de 3 mois (artisan), extrait K ou K bis du registre du commerce et des sociétés de moins de 3 mois (entreprises commerciales).

contrat de travail ou de stage ou d'engagement (service civique), attestation de l'employeur, carte d'étudiant recto-verso ou certificat de scolarité pour l'année en cours, copie de la carte professionnelle (profession libérale), copie du certificat d'identification de l'Insee comportant les numéros d'identification (travailleur indépendant), extrait D1 original du registre des métiers de moins de 3 mois (artisan), extrait K ou K bis du registre du commerce et des sociétés de moins de 3 mois (entreprises commerciales). Un justificatif de ressources : 3 derniers bulletins de salaire, 2 derniers bilans comptables, justificatif de versement des indemnités, retraites, pensions, prestations sociales et familiales et allocations perçues lors des 3 derniers mois ou justificatif de l'ouverture des droits établis par l'organisme payeur, justification de revenus fonciers, de rentes viagères ou de revenus de valeurs et capitaux mobiliers.

2. Rédiger une page de garde avec sommaire pour son dossier de location

Un dossier de location comporte de nombreux documents et dépasse souvent la quinzaine de pages. Alors n’hésitez pas à insérer un sommaire pour permettre au propriétaire de se repérer dans votre dossier. De plus, il est recommandé de soigner la page de garde pour renvoyer l’image d’un candidat ordonné.

3. Rédiger une lettre de présentation et de motivation

Le dossier de location en lui-même ne donne que des informations factuelles sur le locataire. Parmi toutes les données accumulées, le propriétaire cherche malgré tout à trouver une personnalité qu’il juge compatible avec la location de son appartement. Vous pouvez donc lui écrire une lettre de présentation dans laquelle vous expliquez les motifs de votre demande de location afin de prouver votre sérieux et votre envie de prendre soin du logement.

4. Avoir un garant

Avoir un garant permet de rassurer le propriétaire. Le garant est une personne physique ou morale qui s’engage à payer le loyer et les charges locatives au cas où le locataire ne peut faire face à ses obligations. Si jamais vous ne connaissez pas de personne physique acceptant de se porter caution pour vous, il existe également des organismes comme Visale qui se portent garant gratuitement pour vous sous certaines conditions.

5. Apparaître comme un locataire stable voulant s’installer sur la durée

Il est toujours pénible pour un propriétaire de repartir à la recherche du bon locataire. Le propriétaire veut aussi s’assurer que vous n’allez pas quitter son logement trop rapidement. Alors montrez votre intérêt pour le logement et n’hésitez pas à préciser que le logement vous plait et que vous n’allez pas le quitter dans trois jours !