La caution locative : changements en vue pour 2022

La caution locative c’est quoi ?

La caution est une personne ou un organisme qui s'engage par écrit, à travers un acte de cautionnement, à payer votre loyer si vous ne le faites pas. Il s’agit le plus souvent d’un parent ou d’un proche.

Si la caution ne rembourse pas les dettes locatives, les biens personnels de la caution, ses revenus et son logement (s'il lui appartient) peuvent être saisis à la demande du propriétaire. Se porter caution est donc un engagement important !

Il existe deux types d’engagement pour la caution :

La caution simple : le propriétaire y fait appel uniquement si le locataire n'est pas en mesure de payer ses dettes locatives.

: le propriétaire y fait appel uniquement si le locataire n'est pas en mesure de payer ses dettes locatives. La caution solidaire : elle peut être sollicitée par le propriétaire dès le 1er impayé, le propriétaire n’a pas à passer par le locataire pour savoir s’il peut ou non payer sa dette.

Il existe des cas dans lesquels le propriétaire n’a pas le droit de demander une caution :

s’il a déjà souscrit une assurance privée contre les risques locatifs (également appelée GLI pour garantie loyers impayés), sauf si le locataire est étudiant ou apprenti.

si le locataire est un étudiant qui bénéficie d'une bourse de l'enseignement supérieur.

La garantie Visale

Il existe une caution gratuite proposée par Action Logement, la “garantie Visale”. Elle remplace une caution physique. Pour y avoir droit, vous devez être âgé de moins de 30 ans, ou être salarié du secteur privé (hors agricole) ou être étudiant. C’est un service totalement gratuit, pour le locataire et pour le propriétaire.

Action logement est un organisme qui finance la construction de logements et qui verse des aides financières aux salariés pour se loger via une cotisation des entreprises privées (le 1% logement).



Comment marche la garantie Visale ? En cas d'impayés de loyers et charges impayées, la garantie Visale rembourse le propriétaire jusqu'à l'équivalent de 36 mensualités (sur toute la durée du bail, même renouvelé, à partir de sa date de signature).

Qu’est-ce qui change en 2022 ?

A partir du 1er janvier, l’article 2288 du Code Civil sera rédigé autrement : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».

Le principe de cautionnement sera donc simplifié à partir du 1er janvier 2022.