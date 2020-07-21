Pourquoi Dossier Facile est-il gratuit ?

Dossier facile est une start-up qui propose une solution simple et gratuite pour remettre la confiance au cœur du processus de location : un dossier labélisé, propre et clair, transmis sous la forme efficace d’un lien numérique. Cependant, efficacité et gratuité vont rarement de pair. Alors pourquoi votre dossier de location est-il gratuit ?

Pourquoi ce dossier de location est-il gratuit contrairement aux autres ?

Si DossierFacile est gratuit, c’est notamment grâce à son statut : DossierFacile est une start-up d’Etat . C’est-à-dire que c’est un service public, une aide que l’Etat vous propose dans la constitution de votre dossier de location.

Le but que vise l’Etat en finançant un tel service est de remettre la confiance au centre de la relation bailleur-locataire et de promouvoir une égalité des chances face à la location.

Quel rapport entre un dossier de location gratuit et la confiance ?

Le principal problème du marché locatif est qu’il est surchargé. Les bailleurs croulent rapidement sous les dossiers, ce qui les conduit à écarter systématiquement les dossiers mal présentés ou sur lesquels ils ont des doutes. En proposant un format standard et

En proposant un dossier de location « 3C » (clair, complet et cohérent), l’Etat encourage les candidats locataires à être transparents et les bailleurs à étudier sérieusement chaque dossier tout en continuant à réguler la location du côté des bailleurs

On peut donc dire qu’à travers DossierFacile, l’Etat s’implique dans la promotion de la confiance entre bailleurs et locataires !

Quel rapport entre un dossier de location gratuit et l’égalité ?

La majorité des bailleurs demandent aujourd’hui un dossier numérique à leurs futurs locataires avant même la première visite. Or, en France, ce ne sont pas moins de 13 millions d’habitants qui sont éloignés du numérique, soit un habitant sur cinq. Ces personnes-là sont de facto exclues du marché de la location, ou au moins fortement pénalisées. Cette inégalité est insupportable.

DossierFacile y répond en proposant un dossier simple, intuitif et gratuit. De plus, grâce à l’accompagnement rapide et personnalisé que nous proposons, nous sommes à même de guider les personnes qui tâtonnent avec internet et l’informatique.

D’autre part, il est très compliqué pour certaines personnes s’inscrivant dans des situations inhabituelles (personnes handicapées, nouvellement arrivées en France…) de trouver un bailleur qui veuille bien prendre le risque de leur louer son bien.

En proposant un dossier standardisé à ces situations hors normes, DossierFacile rassure les propriétaires leur ouvre la porte de leur nouvel appartement.