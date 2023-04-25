Que vérifier lors de la visite d'un logement ?

Lorsque vous voulez emménager dans un nouveau logement, il y a de nombreuses choses à vérifier lors de la visite d’un bien. Au premier coup d'œil, le bien à louer peut sembler parfait, cependant il est important de prêter attention aux points suivants :

Le quartier Avant la visite, faites un tour dans le quartier pour évaluer d’éventuelles nuisances sonores, telles que les commerces et les routes passantes.

L'isolation phonique et thermique Il est essentiel de contrôler l'isolation phonique et thermique du logement. N'hésitez pas à demander le DPE (Diagnostic de Performance Énergétique) pour savoir si le logement est une passoire thermique, car à partir de 2023, ces derniers ne pourront plus être loués.

Les équipements Demandez si l'électricité, l'eau chaude et le chauffage sont compris dans le loyer. Vous pouvez également demander les anciennes factures du précédent locataire pour vous faire une idée plus précise. N'oubliez pas de demander comment le lieu est chauffé (électrique, gaz, fioul) et si le chauffage est collectif ou non. Concernant l'eau chaude et la pression de l'eau, vous pouvez ouvrir plusieurs robinets simultanément afin de vérifier le bon débit et le bon fonctionnement de l'eau chaude.

L'état général du logement Assurez-vous qu'il n'y a pas de moisissures apparentes, signe d'une mauvaise ventilation. Pour vérifier l'insonorisation du bien, essayez de le visiter en fin de journée, quand il y a le plus de monde présent dans l'immeuble.

Les conditions de location Vérifiez si le logement est loué meublé ou non meublé, ainsi que si les animaux sont acceptés et, le cas échéant, lesquels. Renseignez-vous également sur la présence d'une place de stationnement privée.