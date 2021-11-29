Quand les journalistes parlent de DossierFacile

Constituer son dossier de location est une étape indispensable pour trouver le logement de ses rêves et pourtant c’est un parcours semé d’embûches ! DossierFacile est le service public numérique gratuit et indispensable pour constituer et partager sereinement son dossier. En pleine croissance, le service a fait l’objet de nombreux articles. Revue de presse.

Aider et protéger les candidats à la location

“DossierFacile : nouveau-né dans les services en ligne de l'État, permet de vérifier et certifier les dossiers de location pour rassurer les bailleurs.” présente Les Echos Start dans un article de septembre 2021 sur les aides pour les étudiants. “Dès que votre dossier est complet et conforme, le service vous envoie un lien unique à communiquer aux propriétaires.” En effet, constituer un dossier complet et conforme est souvent un premier écueil. “Déposer une candidature incomplète, surtout dans cette période, c’est prendre le risque que les propriétaires l’éliminent directement. Ils en reçoivent tellement qu’ils ne prennent souvent pas la peine de relancer les candidats au dossier incomplet.” explique le magazine Capital.fr le 19 août 2021. Avec DossierFacile, le dossier est toujours complet !

Second constat alarmant : de plus en plus de propriétaires demandent aux futurs locataires des pièces qui dépassent le cadre légal. “Saviez-vous qu’il existe un téléservice appelé « DossierFacile », où un locataire a la possibilité de déposer les documents qui peuvent être légalement exigés ?” relève Le Figaro Immobilier dans un article de 2020. The Connexion, un magazine d’actualités françaises en anglais, et qui consacre ce mois-ci un plein article à DossierFacile, ne dit pas autre chose : “As well as being convenient, the site is useful in providing only information to estate agents and landlords that is legally required. This has helped stop abuses, such as them demanding months of bank statements, something which is actually illegal.”

Autre sujet crucial : le nombre croissant de victimes de fausses annonces et de vols d’identité. La protection des données personnelles est au cœur du service, comme le rappelle LeMonde.fr le 29 novembre 2021 : “Autre avantage pour le locataire : les documents personnels envoyés sont recouverts de filigrane afin de le protéger contre la fraude” .

Rassurer les propriétaires

“L'Etat propose le service DossierFacile (...) pour rassurer le propriétaire pour qui le paiement du loyer et l'entretien du bien sont les points les plus importants.” note BFM Immo le 1er décembre 2021. “Cette plateforme a l’avantage d’aider à vérifier que le dossier est complet et que les justificatifs sont cohérents.” abonde Le Figaro Immobilier. Ainsi la plateforme se charge d’éviter aux bailleurs les dossiers falsifiés ainsi que le pénible travail de relance sur des dossiers incomplets, pour in fine faciliter le choix du bon candidat ! Objectif final : rétablir la confiance entre les locataires et les propriétaires.

FranceConnect et automatisation pour 2022

En 2022, “Nous allons faire en sorte que le dossier soit encore plus simple à utiliser et qu’il donne encore plus confiance aux propriétaires. L’idée est de synchroniser DossierFacile et FranceConnect.” rapporte destinationimmo.com dans une interview réalisée fin janvier 2022. “Lorsque vous vous connectez à FranceConnect, votre dossier est déjà constitué et vous n’avez rien à faire. (...) La vérification est automatique et le bailleur est rassuré.”