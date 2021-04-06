Afin de mieux répondre aux besoins de nos locataires et propriétaires, le service DossierFacile fait peau neuve avec un nouveau site ! Un parcours utilisateur plus simple, un design plus recherché, une visualisation plus claire… Le tout pour un service toujours plus efficace ! On est très fiers de vous présenter le nouveau DossierFacile ! Notre objectif ? Faciliter le téléchargement de vos pièces justificatives : un gain de temps pour vous, pour nous, et pour votre futur propriétaire !

1. Le parcours utilisateur

Le parcours utilisateur, qui permet de constituer son dossier de location, a été entièrement repensé. Là où auparavant il fallait ajouter ses pièces justificatives les unes à la suite des autres dans un ordre imposé, il est désormais possible de joindre ses pièces dans n’importe quel ordre. Concrètement ? Le site présente cinq accordéons indépendants, correspondant aux cinq étapes spécifiques du parcours (pièce d’identité, justificatif de domicile, justificatif d’activité professionnelle, justificatif de ressources, avis d’imposition).

L’accès à chacune de ces étapes pourra se faire dans l’ordre souhaité par le locataire, qui pourra facilement revenir en arrière si besoin.

Petit plus : nous avons ajouté sur la droite un panneau récapitulatif vous permettant de visualiser ou modifier vos pièces d’un simple clic, et de suivre quelles pièces justificatives il vous manque encore pour finaliser votre dossier.

2. Les nouvelles fonctionnalités

Deux nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées pour vous garantir un meilleur service.

Premièrement, il est vous est désormais possible d’ajouter plusieurs garants à votre dossier location. Vous êtes étudiant et vous souhaitez que vos deux parents se portent garants pour vous ? Ce n’est plus un problème : en choisissant l’option “garant physique”, vous pourrez cumuler plusieurs garants physiques différents. À l’inverse, vous pourrez tout aussi facilement supprimer un garant de votre dossier.

Deuxièmement, il est maintenant possible d’ajouter plusieurs types de revenus pour un même dossier : salaires, prestations sociales, rentes, pensions… Vous cumulez plusieurs types de revenus ? Ce n’est plus un problème, puisque vous pouvez ajouter autant de sources de revenus que nécessaires.

3. Le choix du design

Matthieu (notre dev front) et Michael (notre designer UI) ont travaillé d’arrache pied pour créer une nouvelle interface plus ergonomique et plus intuitive, s’intégrant au design system de l’Etat. Choix des couleurs, position des boutons ou contenu du texte, tout est fait pour rendre le parcours simple et clair.

En cas de difficulté, une rubrique “aide” sera là pour vous guider. Si celle-ci ne répond pas à votre problème, vous pourrez toujours nous contacter pour des conseils personnalisés !

4. Un service plus efficace

L’objectif de cette refonte est également de faciliter la validation de votre dossier par nos opérateurs.

Par exemple, les pièces justificatives sont désormais mieux qualifiées : il faudra notamment préciser quel type de pièce d’identité vous joignez (une CNI, un passeport, un titre de séjour…?). Cette qualification plus précise permet un gain de temps important au moment de vérifier votre dossier. Celui-ci sera alors validé beaucoup plus rapidement !

Notre objectif ? Valider votre dossier en moins de 6h. Être réactif, c’est ce qui permettra d’envoyer votre dossier complet au plus vite au propriétaire et donc d’être plus susceptible de trouver un logement !

N’hésitez pas à nous donner votre avis sur notre service via l’adresse contact@dossierfacile.logement.gouv.fr ! Nous serons ravis d’échanger avec vous sur votre expérience, et d’écouter vos recommandations !