DossierFacile.fr devient enfin DossierFacile.logement.gouv.fr !

Vous avez été nombreux à vous interroger sur la raison pour laquelle DossierFacile, un site proposé par l’Etat pour faciliter la création de dossiers de location et l’accès au logement, n'avait pas l'extension .gouv.fr. Nous avions d’ailleurs publié un article à ce sujet récemment : https://www.dossierfacile.logement.gouv.fr/blog/dossierfacile-un-service-numerique-de-letat-sans-gouv-fr

C’est désormais chose faite et nous vous en disons plus ci-dessous.

DossierFacile est donc enfin accessible depuis l’URL DossierFacile.logement.gouv.fr, une adresse qui reflète mieux notre mission de service public et notre engagement en faveur de la transparence et de la sécurité de nos usagers et de leurs données personnelles.

DossierFacile.logement.gouv.fr : un gage de qualité et de sécurité

Le domaine en .gouv est un signe de reconnaissance et de qualité fourni par le gouvernement aux services publics numériques respectant des conditions strictes. Il garantit que le site est un service de l’État, et qu’il respecte les normes les plus élevées en matière de protection des données personnelles, de sécurité, d’accessibilité et de transparence.

En passant au domaine ".gouv", DossierFacile renforce ainsi son identité de service public et vous apporte une garantie supplémentaire sur la protection et le respect de vos données personnelles. Vous pouvez ainsi continuer à créer et partager votre dossier de location numérique en toute confiance et sécurité.

Qu'est-ce que cela signifie pour vous ?

Rien ne change dans les faits à part l’URL. Vous pouvez ainsi continuer d’utiliser DossierFacile en toute confiance et sécurité pour créer et gérer votre dossier de location.

Votre garantie d’authenticité Une des principales façons de reconnaître un site institutionnel légitime est le domaine en .gouv. Ce suffixe est une indication claire que vous êtes sur un site gouvernemental officiel. Il est attribué uniquement aux institutions gouvernementales, ce qui garantit que vous avez affaire à une source fiable.

Protection de vos données personnelles Nous comprenons également l'importance de la sécurité de vos données personnelles. Notre site institutionnel est construit avec les normes de sécurité les plus strictes pour protéger vos informations. Vous pouvez naviguer sur notre site en toute confiance, sachant que vos données sont entre de bonnes mains. Les opérateurs et l’équipe technique DossierFacile sont les seuls à accéder à vos données lors de la vérification de vos données. Vos données personnelles ne seront jamais revendues, et elles ne seront pas non plus communiquées à des tiers sans votre accord.

Accessibilité numérique Un autre signe distinctif des sites institutionnels est leur engagement envers l'accessibilité. Nous nous efforçons de rendre notre site accessible à tous, y compris aux personnes ayant des besoins spécifiques. Vous trouverez des fonctionnalités qui facilitent la navigation pour tous les utilisateurs, quel que soit leur niveau d'accessibilité. Aujourd’hui, DossierFacile a un taux de conformité à 75% mais nous souhaitons atteindre les 100% d'accessibilité d’ici la fin de l’année.

Un très grand nombre de conditions devaient être remplies pour obtenir le .gouv. Vous pouvez toujours les découvrir via le lien précédemment joint.