Créez votre dossier de location en ligne avec DossierFacile
Votre dossier locatif numérique certifié par l'État, anciennement Locatio
Comment créer votre dossier de location d'appartement avec DossierFacile ?
DossierFacile est le service public gratuit qui vous permet de constituer un dossier locataire numérique fiable et sécurisé. Notre plateforme vous accompagne pour créer un dossier de logement complet qui répond aux attentes des propriétaires.
Déposez vos documents pour votre dossier locatif
Accéder à www.dossierfacile.logement.gouv.fr pour constituer votre dossier locatif. Voici les pièces nécessaires pour un dossier de location complet :
- Pièce d'identité (obligatoire pour tout dossier locataire)
- Justificatif de domicile actuel
- Justificatif professionnel (contrat de travail, carte étudiante...)
- Dernier avis d'imposition
- Justificatifs de ressources (3 derniers bulletins de salaire, bourses...)
Ces documents constituent la base d'un dossier de location d'appartement conforme.
Validation de votre dossier locatif par nos experts
Notre équipe vérifie minutieusement votre dossier de location selon nos critères "3C" : Clair, Complet et Cohérent. Nous vous guidons pour optimiser votre dossier si nécessaire et appliquons un filigrane sur les pièces de votre dossier de location pour protéger votre dossier d'un usage non autorisé (usurpation d'identité, copie illégale...).
Partagez votre dossier de location certifié
Votre dossier locataire numérique est disponible sous deux formats : un lien URL sécurisé ou un fichier PDF. Les propriétaires et agents immobiliers peuvent consulter vos pièces justificatives en toute sécurité grâce au filigrane DossierFacile qui protège vos documents.