Créez votre dossier de location en ligne avec DossierFacile

Déposez vos documents pour votre dossier locatif

Accéder à www.dossierfacile.logement.gouv.fr pour constituer votre dossier locatif. Voici les pièces nécessaires pour un dossier de location complet :

Pièce d'identité (obligatoire pour tout dossier locataire)

Justificatif de domicile actuel

Justificatif professionnel (contrat de travail, carte étudiante...)

Dernier avis d'imposition

Justificatifs de ressources (3 derniers bulletins de salaire, bourses...)

Ces documents constituent la base d'un dossier de location d'appartement conforme.