Comment éviter les arnaques à la location : guide complet pour les propriétaires

La location d'un bien immobilier est une excellente manière de générer des revenus, mais elle comporte aussi certains risques, notamment celui des arnaques. Faux locataires, faux paiements, ou encore escroqueries sur les plateformes de location en ligne : les propriétaires doivent être particulièrement vigilants. Heureusement, il existe des outils comme DossierFacile, qui vous permettent de sécuriser vos démarches locatives.

Dans cet article, nous vous expliquons comment éviter les arnaques à la location et comment DossierFacile peut vous aider à protéger votre bien des arnaques.

1. Méfiez-vous des offres trop alléchantes

Les arnaqueurs aiment se présenter sous un jour séduisant : un locataire pressé de signer un bail ou un loyer proposé bien plus élevé que la moyenne du marché. Bien que ces actions puissent vous faire croire que la chance est de votre côté et que vous allez gagner du temps, elles incitent en réalité à prendre une décision hâtive, sans vérifier la solvabilité du candidat. Une précipitation excessive doit toujours éveiller la méfiance.

Conseil DossierFacile :

DossierFacile permet de créer un dossier de location complet pour chaque candidat. Ce dossier rassemble toutes les pièces justificatives nécessaires, comme les fiches de paie, l'avis d'imposition, une pièce d'identité valide, etc. Vous pourrez ainsi évaluer la solvabilité du locataire de manière objective, en toute transparence.

2. Vérifiez les documents du locataire

Pour éviter les risques de fraude, l'exigence d'authenticité des dossiers fournis par un locataire est primordiale. En effet, en présentant de faux dossiers, certains fraudeurs sont parvenus à se faire passer pour solvables. La bonne nouvelle, c'est que certains de ces documents peuvent faire l'objet d'une vérification simple.

Par exemple, l'authenticité d'un avis d'imposition peut être vérifiée. Pour cela, il suffit de se rendre sur impots.gouv.fr, dans l'onglet Vérifier un avis d'impôt, pour entrer le numéro fiscal et la référence de l'avis qu'il a reçu.

Cette vérification permet de connaître immédiatement :

Le nom et l'adresse du contribuable,

Sa situation familiale,

Son revenu brut global,

Son revenu imposable,

Le montant de l'impôt réglé.

Si les informations fournies par le locataire correspondent à celles visibles sur impots.gouv.fr, alors elles sont authentiques.

Conseil DossierFacile :

DossierFacile vous permet de centraliser dans votre espace propriétaire toutes les informations relatives à votre futur locataire dans un dossier numérique sécurisé contenant uniquement des documents filigranés. Nos opérateurs vérifient chaque pièce déposée et effectuent des contrôles pour assurer leur conformité aux exigences légales. Ce service gratuit est proposé par le Ministère Chargé du Logement.

3. Ne jamais accepter de paiement avant la signature du bail

Accepter un paiement avant même la signature du contrat est un piège classique dans les arnaques immobilières. Certains fraudeurs tentent de verser un trop-perçu pour demander un remboursement frauduleux ou encore disparaissent après avoir occupé le logement sans payer.

De plus, si vous acceptez un paiement anticipé, cela peut être interprété comme une violation des règles en vigueur. En effet, la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 stipule que « aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif d'honoraires, de frais de recherche (…) ne peut être exigé ou accepté » avant qu'une opération « ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties ».

Le loyer ne doit être versé qu'au moment de la signature du bail ou lors de l'état des lieux d'entrée, accompagné de la remise des clés, et jamais en amont. En cas de litige, vous devrez prouver que vous n'avez pas sollicité ce paiement et que le locataire l'a proposé de son propre chef. Pour éviter tout malentendu, il est préférable de refuser tout paiement avant la signature du bail et la remise des clés, en rappelant clairement au locataire que cette pratique est illégale.

4. Utilisez un contrat de location détaillé et conforme

Un contrat de location bien rédigé est indispensable pour vous protéger contre toute réclamation ou malentendu. Selon la Direction de l'information légale et administrative, le bail doit mentionner :

Nom et domicile du propriétaire,

Nom et adresse du gestionnaire si le bien est géré par un tiers,

Noms du ou des locataires,

Date de prise d'effet et durée du bail,

Consistance du logement et sa destination,

Description du logement (nombre de pièces, surface habitable, équipements, etc.),

Montant du loyer et des charges,

Travaux effectués depuis le dernier bail.

Des documents annexes doivent également être joints :

Dossier de diagnostic technique,

Notice d'information,

État des lieux d'entrée et de sortie,

Attestation d'assurance contre les risques locatifs,

Inventaire et état détaillé du mobilier (si location meublée),

Autres documents indiqués sur service-public.fr.

Conseil DossierFacile :

Si vous mettez en location un logement sans passer par une agence, nous vous recommandons de suivre les instructions de rédaction du bail d'habitation disponibles sur le site officiel de service-public.fr.

5. Protégez-vous avec une assurance loyers impayés

Souscrire à une assurance loyers impayés est une protection efficace contre les risques d'impayés ou de dégradations. Elle n'est pas obligatoire, mais elle est recommandée. En cas de problème, elle peut couvrir la perte de revenus et les frais liés aux procédures judiciaires. Avant de choisir une assurance, vérifiez :

Les critères d'éligibilité du locataire (revenus, type de contrat de travail, garanties demandées).

(revenus, type de contrat de travail, garanties demandées). L'étendue de la couverture (prise en charge des loyers impayés, frais de contentieux, dégradations éventuelles).

(prise en charge des loyers impayés, frais de contentieux, dégradations éventuelles). Le délai de carence et les exclusions.

Conseil DossierFacile :

Avec DossierFacile, vous pouvez demander à votre locataire un dossier complet et vérifié, qui facilitera l'acceptation de votre contrat d'assurance.

6. Soyez attentif aux comportements suspects

Certains comportements inhabituels doivent vous alerter :

Un locataire refusant de visiter le bien.

Une personne trop pressée de signer ou d'envoyer un paiement sans visite.

Un candidat qui refuse de communiquer par téléphone et insiste pour échanger uniquement par e-mail.

Conclusion : DossierFacile, votre allié pour des locations sécurisées

La location d'un bien immobilier comporte son lot de risques, mais grâce à DossierFacile, vous pouvez sécuriser votre démarche locative. De la collecte des documents à la vérification de la solvabilité du locataire, DossierFacile vous offre une solution fiable pour éviter les arnaques.

En utilisant l'espace propriétaire de DossierFacile, vous êtes protégé contre les risques de fraude, tout en gagnant du temps dans la gestion de vos locations. N'attendez plus pour découvrir toutes les fonctionnalités de DossierFacile et sécuriser vos locations dès aujourd'hui !